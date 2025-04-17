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«Руспродсоюз» посчитал, сколько будет стоить пасхальный стол в этом году

«Руспродсоюз»: пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в 820 рублей.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Пасхальный стол в этом году обойдется россиянам в среднем примерно в 820 рублей, подорожание за год составило 10,5%, подсчитали для РИА Новости в ассоциации «Руспродсоюз».

«Стоимость пасхального стола за год в среднем выросла с 742,9 до 820,8 рубля», — сообщили в ассоциации, уточнив, что в расчеты вошли средняя стоимость десятка яиц, приготовления кулича и творожной пасхи.

Отмечается, что стоимость десятка яиц после прошлогоднего роста снизилась до 108,7 рубля с 125,2 рубля. «Стоимость приготовления кулича за год выросла с 211,4 до 234,3 рубля; творожной пасхи — с 406,3 до 477,8 рубля. Основной вклад в удорожание главных пасхальных блюд внесло сливочное масло», — подчеркнули в «Руспродсоюзе».