«Руспродсоюз» посчитал, сколько будет стоить пасхальный стол в этом году

Отмечается, что стоимость десятка яиц после прошлогоднего роста снизилась до 108,7 рубля с 125,2 рубля. «Стоимость приготовления кулича за год выросла с 211,4 до 234,3 рубля; творожной пасхи — с 406,3 до 477,8 рубля. Основной вклад в удорожание главных пасхальных блюд внесло сливочное масло», — подчеркнули в «Руспродсоюзе».