Что известно российском препарате от рака: у него нет аналогов

Прежде Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России разработал инновационный генотерапевтический препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом сообщил руководитель центра, член-корреспондент РАН Всеволод Белоусов. Испытания на лабораторных мышах показали впечатляющие результаты. Если нелеченые животные с СМА погибают в течение 20 дней, то после применения нового препарата их жизнь продлевается до 180 дней. Подопытные демонстрируют хорошее самочувствие, прибавку в весе и, по словам ученых, могут умереть естественной смертью от старости, а не от болезни.