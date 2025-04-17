Что известно российском препарате от рака: у него нет аналогов

Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил создание в России уникального препарата для лечения онкологических заболеваний. Согласно материалам дела, с которыми ознакомилось РИА Новости, лекарство под названием «Афотид» не имеет аналогов в мире и способно воздействовать на опухоли независимо от стадии заболевания.
Препарат уже применяется в клинической практике — его тестируют на добровольцах в семи медицинских центрах страны. Суд отметил, что представленные документы подтверждают безопасность данного лекарственного средства.
Эти выводы были сделаны в ходе рассмотрения спора между Минпромторгом и разработчиком препарата — компанией «Лина М» из Королёва. Ведомство требовало расторгнуть контракт 2014 года на 150 миллионов рублей и вернуть 117 миллионов неосвоенного аванса, ссылаясь на шестилетнюю задержку клинических испытаний.
Первая инстанция удовлетворила иск частично, но апелляционный суд значительно уменьшил сумму взыскания до 14 миллионов рублей. Судьи учли объективные причины задержек, включая годовой срок ожидания разрешения на испытания, ограничения во время пандемии и необходимость разработки отечественного оборудования из-за введённых санкций.
Важным итогом процесса стало признание судом, что, компания создала социально значимый препарат.
Прежде Федеральный центр мозга и нейротехнологий ФМБА России разработал инновационный генотерапевтический препарат для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА). Об этом сообщил руководитель центра, член-корреспондент РАН Всеволод Белоусов. Испытания на лабораторных мышах показали впечатляющие результаты. Если нелеченые животные с СМА погибают в течение 20 дней, то после применения нового препарата их жизнь продлевается до 180 дней. Подопытные демонстрируют хорошее самочувствие, прибавку в весе и, по словам ученых, могут умереть естественной смертью от старости, а не от болезни.
В свою очередь Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал о начале применения в российской онкологии нового метода лечения злокачественных новообразований — трансплантацию органов. Глава ведомства указал на перспективы этого метода, который только начал распространяться в мировой врачебной практике. Ряду пациентов с онкологическими заболеваниями трансплантация органов поможет сохранить жизнь. В пример он привел поражение печени.