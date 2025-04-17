Лидер Финляндии Александр Стубб заявил, что у него был разговор с Зеленским, а также призвал Российскую Федерацию дать согласие на полное и «безоговорочное» прекращение огня.
«Мы обсудили ситуацию на месте, включая предстоящие дни. Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня», — заявил Стубб, говоря о Зеленском, и назвал того своим «другом».
«Россия… должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать для достижения справедливого и устойчивого мира», — говорится в заявление президента Финляндии, которое обнародовано в соцсети X*.
Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что целью урегулирования украинского конфликта должно являться не краткое перемирие и «передышка для перегруппировки сил», а долгосрочный мир.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.