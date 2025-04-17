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Стубб пообщался с Зеленским и призвал РФ согласиться на прекращение огня

По его словам, Киев согласился на «полное и безоговорочное» прекращение огня.

Источник: Аргументы и факты

Лидер Финляндии Александр Стубб заявил, что у него был разговор с Зеленским, а также призвал Российскую Федерацию дать согласие на полное и «безоговорочное» прекращение огня.

«Мы обсудили ситуацию на месте, включая предстоящие дни. Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня», — заявил Стубб, говоря о Зеленском, и назвал того своим «другом».

«Россия… должна сделать то же самое. Финляндия и Украина продолжают работать для достижения справедливого и устойчивого мира», — говорится в заявление президента Финляндии, которое обнародовано в соцсети X*.

Напомним, президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что целью урегулирования украинского конфликта должно являться не краткое перемирие и «передышка для перегруппировки сил», а долгосрочный мир.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.