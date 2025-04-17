Какие куличи нельзя покупать: совет РПЦ

Член Совета священников-блогеров — священник Альвиан Тхелидзе рассказал сайту KP.RU, как готовятся православные к Великому Воскресению Господнему. По его словам, каких-то особых запретов на деятельность в эти дни нет. Грешить нельзя. Но грешить всегда нельзя. На Страстной неделе очень много уникальных богослужений, которые совершаются один раз в год. Даже Император откладывал большинство дел, чтобы сосредоточиться на богослужении.