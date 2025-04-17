Какие куличи нельзя покупать: совет РПЦ

Россиянам посоветовали не покупать пасхальные куличи в упаковке с религиозной символикой. С таким призывом обратился временно исполняющий обязанности руководителя Синодального отдела РПЦ по благотворительности протоиерей Михаил Потокин на пасхальной пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре «Россия сегодня».
«Не будем покупать пакеты с Моной Лизой или с картиной Явление Христа народу художника Александра Иванова, с Матронушкой пакеты не будем покупать», — сказал он.
Михаил Потокин объяснил, что за отношение к изображениям религиозных символов отвечают сами верующие. Поэтому лучше не покупать куличи в подобной упаковке, ведь после праздника она смешается с обычным бытовым мусором.
По его словам, продавцы быстро отреагируют на изменение покупательского интереса, если сами православные не будут покупать куличи, завернутые в пакеты с крестами и молитвами, а отдадут предпочтение скромной, без всяких надписей упаковке.
«Его освятим, съедим — он будет использован по назначению», — подытожил священнослужитель.
Напомним, у православных Светлое Христово Воскресение в 2025 году приходится на 20 апреля. Подготовку к Пасхе православные верующие начинают за семь недель до Светлого Христова Воскресения, вступая в Великий пост. Само Воскресение Христово на Руси всегда встречали в храме. Богослужение начинается раньше полуночи, а примерно в полночь начинается Пасхальная заутреня.
В переводе с древнееврейского слово «Пасха» означает переход от смерти к жизни. Поначалу так назывался еврейский праздник в память избавления иудейского народа от египетского рабства, позже праздник с таким названием появился и у христиан, только означает он совсем иное — воскрешение Христа после распятия.
На Светлое Христово Воскресение принято готовить традиционные блюда. Особую любовь снискала пасха, лучшие рецепты приготовления которой собрал для россиян сайт KP.RU.
Член Совета священников-блогеров — священник Альвиан Тхелидзе рассказал сайту KP.RU, как готовятся православные к Великому Воскресению Господнему. По его словам, каких-то особых запретов на деятельность в эти дни нет. Грешить нельзя. Но грешить всегда нельзя. На Страстной неделе очень много уникальных богослужений, которые совершаются один раз в год. Даже Император откладывал большинство дел, чтобы сосредоточиться на богослужении.