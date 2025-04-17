Эксперты назвали лучшие российские органические вина

«Практически все игристые вина категории “органик” — это достаточно молодые образцы, которые можно отнести к “петнатам” или “жемчужным винам” (в этой категории вин уровень газации и давление в бутылке ниже, чем в игристой “классике”). Лишь один образец в исследовании относился к категории выдержанных игристых. Он занял вторую строчку в рейтинге», — сообщили в организации, уточнив, что лидерами в этой части стали винодельни Villa di Alma и AYA.