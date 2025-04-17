Эксперты назвали лучшие российские органические вина

МОСКВА, 17 апр — РИА Новости. Лучшими органическими винами России признаны напитки севастопольских виноделов: в категории белых вин лидером стал «Рислинг Оак органический» от торговой марки «Павел Швец», а в красных первенство у виноделен AYA и «Бельбек», сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
Эксперты «Винного гида России» исследовали 36 образцов органических вин от семи торговых марок: «Бельбек», «Бюрнье», «Павел Швец», «Темпельхоф», AYA, Mangup, Villa di Alma, М2. «Планку в 81 балл по 100-балльной шкале преодолели 35 из 36 исследованных вин. В этом году самую высокую оценку (около 89 баллов) во всех исследуемых категориях органических вин получило белое вино “Рислинг Оак органический” от “Павел Швец” (Севастополь)», — сказали в Роскачестве.
При этом в категории красных тихих вин средний балл исследуемых образцов оказался немного выше, чем в белых, отметили в организации. «Топ-3 красных вин в исследовании этого года заняли работы севастопольских виноделов — AYA (“Evolution. Пино Нуар”) и “Бельбек” (“Сира Резерв”, “Каберне Фран”). Лучшее красное органическое вино получило оценку 86,3 балла», — говорится в сообщении.
Из белых вин, помимо упомянутого выше лидера, еще три белых сухих вина с наиболее высокими оценками также представляли Севастополь — «Бельбек» («Ркацители Баррик», «Оранж Бленд»), «Павел Швец» («Кокур автохтонный органический»).
«Севастополь подтверждает статус региона производства качественных вин “органик” и в категории розового вина. Весь топ-3 родом из этой части Крымского полуострова: AYA (Purity in Merlot, Purity in Trinity) и “Бельбек” (“Розе. Поздний сбор”)», — сообщили в Роскачестве.
«Практически все игристые вина категории “органик” — это достаточно молодые образцы, которые можно отнести к “петнатам” или “жемчужным винам” (в этой категории вин уровень газации и давление в бутылке ниже, чем в игристой “классике”). Лишь один образец в исследовании относился к категории выдержанных игристых. Он занял вторую строчку в рейтинге», — сообщили в организации, уточнив, что лидерами в этой части стали винодельни Villa di Alma и AYA.
«Количество виноделен, работающих с винами категории “органик”, не может расти взрывными темпами — на подтверждение соответствия виноградника и винодельни стандартам органического производства требуется время. Тем не менее, в России уже несколько производителей в разных регионах, которые изначально придерживались органического подхода и сейчас получили подтверждающие это сертификаты», — приводится в сообщении комментарий директора департамента развития органической и «зеленой» продукции Роскачества Владимира Увайдова.