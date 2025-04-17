«Нет не только в России, но и в мире»: в Геленджике к концу года откроют винный город

Он уточнил, что «Белый мыс» планировали открывать по частям, но позже передумали. По мнению разработчиков, лучше достроить целиком и показать всё сразу. Город будет расположен в Геленджике, в состав войдут энотека с огромной коллекцией российского вина, пекарни и другие объекты.