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«Нет не только в России, но и в мире»: в Геленджике к концу года откроют винный город

Открытие первого в мире винного города Белый мыс состоится в конце года.

Источник: Комсомольская правда

Винный город «Белый мыс» должен был открыться в конце весны. Однако из-за санкций процесс затормозился. Первый в мире винный город целиком откроют в конце 2025 года, заявил руководитель проекта Дмитрий Левицкий, пишет РИА Новости.

Он уточнил, что «Белый мыс» планировали открывать по частям, но позже передумали. По мнению разработчиков, лучше достроить целиком и показать всё сразу. Город будет расположен в Геленджике, в состав войдут энотека с огромной коллекцией российского вина, пекарни и другие объекты.

«Мы строим “Белый мыс” в стиле биотек — без прямых углов, с органичными формами, как будто вода стекает с горы в море. Это красиво, но технически сложно. Плюс повлияли санкции: оборудование, которое планировали привезти из-за рубежа, теперь нужно заменять, что-то переделывать», — пояснил Дмитрий Левицкий.

Город планируют построить на 40 тысячах квадратных метров. На объекте разместят рестораны, дегустационные залы и даже кинотеатр.