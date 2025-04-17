«Нет не только в России, но и в мире»: в Геленджике к концу года откроют винный город

Винный город «Белый мыс» должен был открыться в конце весны. Однако из-за санкций процесс затормозился. Первый в мире винный город целиком откроют в конце 2025 года, заявил руководитель проекта Дмитрий Левицкий, пишет РИА Новости.
Он уточнил, что «Белый мыс» планировали открывать по частям, но позже передумали. По мнению разработчиков, лучше достроить целиком и показать всё сразу. Город будет расположен в Геленджике, в состав войдут энотека с огромной коллекцией российского вина, пекарни и другие объекты.
«Мы строим “Белый мыс” в стиле биотек — без прямых углов, с органичными формами, как будто вода стекает с горы в море. Это красиво, но технически сложно. Плюс повлияли санкции: оборудование, которое планировали привезти из-за рубежа, теперь нужно заменять, что-то переделывать», — пояснил Дмитрий Левицкий.
Город планируют построить на 40 тысячах квадратных метров. На объекте разместят рестораны, дегустационные залы и даже кинотеатр.