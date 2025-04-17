Пообщавшийся с Путиным переселенец из ФРГ сравнил жизнь в России и Германии

Гражданин ФРГ, который переехал в Доброград Владимирской области, Максим Житников сообщил, что на Западе к президенту России Владимиру Путину относятся положительно. Об этом он рассказал в разговоре с корреспондентом aif.ru.
Ранее на заседании Президиума Государственного Совета Путин в режиме видеоконференции поговорил на немецком языке с Житниковым, который попросил президента о помощи с получением российского гражданства.
«Я считаю, что Путин — самый лучший лидер сейчас в мире. Потому что-то, что он сделал и делает в Российской Федерации — просто бомба. Жизнь в РФ — есть свои плюсы и минусы, как и везде. В целом, мне здесь нравится больше, чем в Германии или вообще в Европе. Вы даже не представляете, насколько здесь хорошо жить, если сравнивать с Европой на сегодняшний момент. В плане безопасности и спокойной жизни Доброград — это как-будто Германия 30−35 лет назад. Машину можно не закрывать и все будет нормально. Дети спокойно могут бегать по улицам, ничего не случится. Отношение — люди порядочные, добросердечные. Это просто сказка. Сейчас в Германии такого нет, это ушло и пропало. Мы ностальгируем по тому, как было раньше», — сказал собеседник издания.
Житников также рассказал aif.ru, что хотел бы еще задать несколько вопросов Путину о проблемах переезда из Германии в Россию. Кроме того, гражданин ФРГ оценил уровень владения немецким языком российским лидером.
Доброград — поселок городского типа в Ковровском районе Владимирской области. Он считается первым городом в России, который построили на частные инвестиции при поддержке государства. Целью проекта является создание комфортных условий для жизни, работы и самореализации современного человека. Согласно градостроительному плану Доброграда, свой конечный вид он примет к 2039 году.