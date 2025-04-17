Пообщавшийся с Путиным переселенец из ФРГ сравнил жизнь в России и Германии

«Я считаю, что Путин — самый лучший лидер сейчас в мире. Потому что-то, что он сделал и делает в Российской Федерации — просто бомба. Жизнь в РФ — есть свои плюсы и минусы, как и везде. В целом, мне здесь нравится больше, чем в Германии или вообще в Европе. Вы даже не представляете, насколько здесь хорошо жить, если сравнивать с Европой на сегодняшний момент. В плане безопасности и спокойной жизни Доброград — это как-будто Германия 30−35 лет назад. Машину можно не закрывать и все будет нормально. Дети спокойно могут бегать по улицам, ничего не случится. Отношение — люди порядочные, добросердечные. Это просто сказка. Сейчас в Германии такого нет, это ушло и пропало. Мы ностальгируем по тому, как было раньше», — сказал собеседник издания.