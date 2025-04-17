Корюшка по цене форели. Почему весенний петербургский деликатес в этом году стоит так дорого?

На неделе в Петербурге начали работать ярмарки с корюшкой, места на которых предоставляются на льготных условиях рыбопромысловым организациям. Но цены в них оказались лишь немногим ниже, чем у коммерсантов в самом начале сезона. «Фонтанка» спросила у рыбаков, почему деликатес с запахом огурца оказывается дороже форели на прилавках сетей и когда он подешевеет.
Сезон торговли корюшкой должен был стартовать еще 1 апреля: именно в эту дату должны были заработать специализированные ярмарки, где рыбаки смогли бы продавать улов напрямую населению. Исключение из торговой цепочки перекупщиков обеспечит петербуржцев максимально дешевой рыбой, рассчитывали в Смольном. В этом году рыбсовхозам выделили рекордные 70 мест в 13 районах. Стоимость деликатеса с запахом огурца в таких точках будет «в пределах 400 рублей» за килограмм, сообщали в комитете по промышленной политике, но уточнили, что это будет «в разгар сезона». В прошлом году предел цены был 350 рублей за кило.
1 апреля рыбаки за прилавки не встали. Лёд в Финском заливе растаял позже, чем ожидалось, что помешало заняться ловлей. Затем препятствием стал сильный ветер. Наконец, когда установилась теплая погода, ярмарки все-таки начали открываться.
По данным КППИТ, договоры о предоставлении льготных торговых мест для продажи корюшки были заключены по 62 адресам. Но в некоторых из них застать продавцов не удалось. Например, на набережной Мартынова корреспондент «Фонтанки» обнаружил баннер «Корюшка идет», но никаких следов самой корюшки. По словам местных, торговля ведется только ранним утром. На углу Наличной улицы и улицы Беринга, а также на Гаванской улице и Пионерской улице никаких намеков на торговлю рыбой не наблюдалось. В комитете по промышленной политике подтвердили, что ярмарки начали работу еще не по всем адресам: по данным на 14 апреля в списке было 28 точек.
Сколько стоит корюшка у рыбаков и в розничных сетях.
Если первые прилавки с корюшкой, открывшиеся еще в конце марта, предлагали рыбку от 1100 до 1300 рублей за килограмм, то сейчас цены все же более щадящие. На углу проспекта Металлистов и Пискаревского удалось найти самую дешевую корюшку — мелкую рыбку предлагают за 200 рублей, покрупнее — уже за 850. На углу Кондратьевского проспекта и улицы Васенко разброс от 250 до 850 рублей.
В точке на Елецкой улице цены начинаются от 300 рублей за мелкую рыбку, средняя обойдется в 700 рублей, крупная — в 900. Изобилия, впрочем, не наблюдается. Продавцы пояснили корреспонденту, что корюшку берут хорошо, к концу дня осталось совсем чуть-чуть.
Возле метро «Комендантский проспект» цены варьируются от 250 за мелкую до 900 рублей за крупную рыбку. У еще одной точки поблизости — от 299 до 980 рублей за кг.
Возле метро «Старая Деревня» корюшку предлагают за 890 рублей. Торговля идет весьма бойко. Помимо ярмарки рыбаков деликатес предлагают бабушки — причем уже фасованный по пакетам.
Не ниже цены и в сетевой торговле. Для сравнения, в магазинах «Окей», стоимость корюшки стартует от 299 рублей за мелкую рыбку, средняя стоит 800 рублей, крупная — уже 1 400 рублей за килограмм. В сети отмечают, что рыба поступает на прилавки напрямую с утреннего улова — без складов и промежуточных точек. Несмотря на это, корюшка оказывается дороже радужной форели, килограмм которой в той же сети можно найти по цене от 800 до 1 150 рублей.
Почему корюшка стоит так дорого.
Высокая цена корюшки связана с тем, что рыбы пока еще мало, объяснил заместитель председателя рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрий Бондарюк. «Ловим по 3−4 ящика, максимум 5 ящиков на звено, поэтому, естественно, такие цены», — отметил он. Цену формируют расходы на рыбную ловлю и зарплаты рыбаков, прибыли у рыбсовхозов практически не остается. Но после того, как рыбы станет больше, цены пойдут вниз. «Морозы только в выходные закончились, и только-только пришло тепло. Мы ждем подходов рыбы где-то к следующим выходным, может быть, в начале следующей недели. Естественно, сразу цены скорректируются», — отметил он. По словам Дмитрия Бондарюка, пока на прилавках в основном представлена ладожская корюшка — там ее начали ловить раньше, чем в Финском заливе.
«Колебание цен в целом связано с ростом издержек по всей цепочке поставок: от логистики и топлива до рыболовного оборудования и расходных материалов», — комментируют в сети «Окей». Однако в начале сезона цена обычно выше из-за активного спроса, но ближе к маю объём вылова увеличивается, и цены стабилизируются.
По данным КППИТ, в среднем за год на территории Ленинградской области добывается порядка 1−1,5 тыс. тонн корюшки, 150−200 тонн — в Петербурге. В прошлом году было поймано 1 200 тонн на Ладоге и 600 тонн на Финском заливе, говорит Дмитрий Бондарюк. Пока нельзя сказать, будет ли этот сезон лучше предыдущего, но начинается он примерно на том же уровне, отметил он.
Ранее «Фонтанка» рассказала, что у петербургских рыбаков возникли проблемы с заключением договоров на вылов, что могло привести к дефициту корюшки. В итоге договоры все же были подписаны, но на условиях Северо-Западного управления Росрыболовства, которые, по мнению предпринимателей, противоречат законодательству. Рыбопромысловые хозяйства подали иски в суд, чтобы их оспорить.
Галина Бояркова, «Фонтанка.ру».