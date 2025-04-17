Корюшка по цене форели. Почему весенний петербургский деликатес в этом году стоит так дорого?

Высокая цена корюшки связана с тем, что рыбы пока еще мало, объяснил заместитель председателя рыболовецкого колхоза «Лигово» Дмитрий Бондарюк. «Ловим по 3−4 ящика, максимум 5 ящиков на звено, поэтому, естественно, такие цены», — отметил он. Цену формируют расходы на рыбную ловлю и зарплаты рыбаков, прибыли у рыбсовхозов практически не остается. Но после того, как рыбы станет больше, цены пойдут вниз. «Морозы только в выходные закончились, и только-только пришло тепло. Мы ждем подходов рыбы где-то к следующим выходным, может быть, в начале следующей недели. Естественно, сразу цены скорректируются», — отметил он. По словам Дмитрия Бондарюка, пока на прилавках в основном представлена ладожская корюшка — там ее начали ловить раньше, чем в Финском заливе.