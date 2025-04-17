Суд пришел к выводу, что в России создан не имеющий аналогов препарат от рака

Суд пришел к выводу, что в России в рамках исполнения госконтракта был разработан уникальный препарат для лечения онкологических заболеваний. По данным суда, средство под названием Афотид уже применяется на добровольцах и допущено к клиническим исследованиям в семи медцентрах. Минпромторг пытался расторгнуть контракт и взыскать средства с разработчика, но апелляционная инстанция сочла, что обязательства были фактически исполнены, а задержки вызваны объективными причинами.