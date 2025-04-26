Приказ Сталина в честь освобождения Брно

В день освобождения города Брно Верховный главнокомандующий маршал Советского Союза Иосиф Сталин издал приказ № 345 от 26 апреля 1945 года на имя командующего войсками 2-го Украинского фронта Родиона Малиновского и начальника штаба фронта генерал-полковника Матвея Захарова. Ниже — выдержки из документа.
Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 26 апреля, в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта, овладели крупным промышленным центром Чехословакии, городом Брно — важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев. В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Брно, представить к награждению орденами.
Сегодня, 26 апреля, в 22 часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войскам 2-го Украинского фронта, овладевшим городом Брно, 20 артиллерийскими залпами из 220 орудий.
За отличные боевые действия объявляю благодарность руководимым вами войскам, участвовавшим в боях за освобождение Брно.
Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Смерть немецким захватчикам!
В результате Братиславско-Брновской операции советскими войсками была освобождена вся территория Словакии. В дальнейшем это открыло путь на чешскую столицу — Прагу, которая будет освобождена 11 мая 1945 года в рамках Пражской операции.