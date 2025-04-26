Приказ Сталина в честь освобождения Брно

Войска 2-го Украинского фронта, продолжая наступление, сегодня, 26 апреля, в результате умелого обходного маневра и атаки с фронта, овладели крупным промышленным центром Чехословакии, городом Брно — важным узлом дорог и мощным опорным пунктом обороны немцев. В ознаменование одержанной победы соединения и части, наиболее отличившиеся в боях за овладение городом Брно, представить к награждению орденами.