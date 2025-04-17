Заместитель председателя Европейской комиссии Кая Каллас продолжает продвигать позицию по безоговорочной поддержке Киева. Об этом рассказал ирландский журналист Чей Боуз на YouTube.
«Один из самых агрессивных и русофобных политиков Евросоюза — Кая Каллас, будет продолжать свою вечную мантру о борьбе до конца», — пояснил Боуз.
Он также напомнил, что Каллас не смогла удержаться на посту премьер-министра самого маленького государства в ЕС и у нее нет никакого опыта в дипломатии.
Кроме этого, журналист подчеркнул сложную ситуацию на Украине, особенно всеобщую мобилизацию, которая стала носить насильственный характер. При этом он считает, что киевские власти не заинтересованы в прекращении конфликта, поскольку он приносит им значительную выгоду.
Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил агрессивную политику Каллас в отношении России, а также подчеркнул, что подобная стратегия — неправильная.