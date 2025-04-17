Кроме этого, журналист подчеркнул сложную ситуацию на Украине, особенно всеобщую мобилизацию, которая стала носить насильственный характер. При этом он считает, что киевские власти не заинтересованы в прекращении конфликта, поскольку он приносит им значительную выгоду.