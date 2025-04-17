Врач объяснила Life.ru, как справиться с аллергией на главный символ весны — вербу

С аллергией на пыльцу вербы с большей вероятностью могут столкнуться люди, у которых есть наследственная предрасположенность или уже диагностированы другие формы аллергии. Причём развиться она может не только в детстве — нередки случаи, когда аллергическая реакция появляется во взрослом и даже пожилом возрасте.