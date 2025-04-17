Что нельзя делать на Страстную пятницу 18 апреля: 10 запретов на самый строгий день Великого поста

На Страстную пятницу наши предки соблюдали множество традиций. Те из них, кто был особенно набожным и стремился посвятить всю свою жизнь Богу, на Великую пятницу, день смерти Христа, целый день вообще ничего не ели, а иногда и не пили. Это самый строгий чин поста. В Вологде считали, что если ничего не есть на Страстную пятницу, то Бог простит человеку все грехи. А в те времена, когда Церковь ещё не раскололась на западную и восточную, тех людей, кто хотел стать христианами, крестили как раз в Страстную пятницу и Великую субботу — всех в один день.