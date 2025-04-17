Синдром отмены: В День кофе врач объяснила, почему не стоит резко отказываться от любимого капучино

Международный день кофе отмечается ежегодно 17 апреля. Этому празднику мы обязаны итальянцам. У них праздник называется День эспрессо (от итал. espresso — «выдавленный»), история которого началась в 1938 году, когда владелец одного миланского бара Ачилле Гаджиа получил патент на производство кофеварок. Споры о том, вреден этот напиток или нет, не утихают много лет, но вот с чем может столкнуться кофеман, если резко откажется от любимого эспрессо, — об этом Life.ru рассказала врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.