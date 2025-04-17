В Хабаровске женщина придумала дочь и получила полтора миллиона

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в 2020 году женщина обратилась в органы ЗАГС и предоставила ложные сведения о рождении у неё дочери. При этом, по версии правоохранителей, никаких медицинских документов о родах у нее не было, и ребенок на самом деле не существовал. Однако, используя подложные данные, хабаровчанка сумела получить свидетельство о рождении.