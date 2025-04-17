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В Хабаровске женщина придумала дочь и получила полтора миллиона

Хабаровчанка три года незаконно оформляла пособия по нацпроекту «Демография».

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровском крае направлено в суд уголовное дело о мошенничестве при получении социальных выплат, сообщает прокуратура Хабаровского края.

На скамью подсудимых отправится 38-летняя жительница Хабаровска, которая, по данным следствия, несколько лет незаконно обогащалась за счет государственных пособий.

Как сообщили в прокуратуре Хабаровского края, в 2020 году женщина обратилась в органы ЗАГС и предоставила ложные сведения о рождении у неё дочери. При этом, по версии правоохранителей, никаких медицинских документов о родах у нее не было, и ребенок на самом деле не существовал. Однако, используя подложные данные, хабаровчанка сумела получить свидетельство о рождении.

На основании этого документа женщина обратилась в КГКУ «Центр социальной поддержки населения по г. Хабаровску» и оформила выплаты, положенные матерям с детьми. В течение трёх лет она регулярно получала пособия и иные выплаты, в том числе предусмотренные национальным проектом «Демография».

В результате незаконных действий был нанесён ущерб федеральному бюджету на сумму более 1,5 миллиона рублей.

Прокуратура Кировского района города утвердила обвинительное заключение по части 3 статьи 159.2 Уголовного кодекса Российской Федерации «Мошенничество при получении социальных выплат». Уголовное дело передано в Кировский районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

Теперь женщине предстоит ответить в суде за обман, который длился три года и принес ей немалые деньги за несуществующую дочь.