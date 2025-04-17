В Башкирии с 18 апреля вводится особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим вводится на территории Башкирии с 18 апреля. Действовать он будет до особого распоряжения. Соответствующее постановление подписано премьер-министром правительства республики Андреем Назаровым.
В целях предотвращения чрезвычайных ситуаций документ поручает региональным исполнительным органам и рекомендует администрациям муниципалитетов и городских округов Башкирии в условиях особого противопожарного режима провести ряд мер по обеспечению пожарной безопасности.
В документе указано, что в период действия противопожарного режима запрещается разведение костра на землях сельскохозяйственного назначения, особо охраняемых территорий регионального значения, землях запаса, вдоль дорог, в зонах рек и озер, на территориях городских и сельских поселений, садовых и огороднических некоммерческих товариществ.
Согласно постановлению, будут организованы рейды в местах отдыха граждан, на территориях СНТ и ОНТ, разъяснительные работы по соблюдению требований пожарной безопасности. Также будут разработаны алгоритмы действий для экстренной эвакуации населения, детей с объектов оздоровления, расположенных в лесных массивах.
Напомним, что за нарушения требований пожарной безопасности в период действия особого противопожарного режима предусмотрены следующие штрафы:
на граждан в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей; на должностных лиц — от 30 тысяч до 60 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, — от 60 тысяч до 80 тысяч рублей; на юридических лиц — от 400 тысяч до 800 тысяч рублей.
Ранее в МЧС России напомнили, что теперь инспекторы госпожнадзора смогут на месте выписать штраф нарушителям пожарного режима. Такая норма начала действовать с 11 апреля. Максимальный штраф для физлиц составит до 20 тысяч рублей.