Бледность кожи, выпадение волос, частые инфекции: как заметить развитие анемии у ребенка

У детей нередко развивается анемия, и многие родители об этом даже не догадываются. Болезнь может протекать скрыто, а признаки часто принимают за капризы, усталость или нехватку витаминов. Между тем, дефицит железа может повлиять на развитие ребенка. Об этом KP.RU рассказал педиатр Антон Прохоренко.
— Железо — главный микроэлемент, необходимый для синтеза гемоглобина, который, в свою очередь, обеспечивает транспорт кислорода от легких ко всем органам и тканям. Недостаток этого ценного микроэлемента приводит к кислородному голоданию, что отражается на физическом и психоневрологическом развитии ребенка, — объяснил врач.
По словам медика, среди тревожных признаков могут быть вялость, бледная и сухая кожа, ломкие ногти и волосы. Ребенок может жаловаться на головную боль. Иногда у него появляются странные пищевые желания — например, хочется есть мел или землю.
— Настоящая железодефицитная анемия лечится только препаратами железа. Поэтому важно как можно быстрее обратиться к педиатру для назначения адекватной терапии, в противном случае можно только ухудшить положение, — отметил специалист.
Дети с анемией из-за ослабленного иммунитета чаще подхватывают инфекции и дольше выздоравливают. Возможны перебои в работе сердца — учащенное сердцебиение, головокружения и даже обмороки. Также страдают память, внимание и способность к обучению.