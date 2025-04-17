Бледность кожи, выпадение волос, частые инфекции: как заметить развитие анемии у ребенка

У детей нередко развивается анемия, и многие родители об этом даже не догадываются. Болезнь может протекать скрыто, а признаки часто принимают за капризы, усталость или нехватку витаминов. Между тем, дефицит железа может повлиять на развитие ребенка. Об этом KP.RU рассказал педиатр Антон Прохоренко.