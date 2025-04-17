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Военкор Лисицын: нанесён самый мощный с начала СВО удар по ВСУ в Изюме

Ранее военные РФ нанесли удар по элитному подразделению ВСУ в Изюме.

Российские военные нанесли удар по Изюму в Харьковской области Украины, заявил военный корреспондент Евгений Лисицын в своём Telegram-канале.

Он назвал эту атаку самой мощной и массированной с начала проведения специальной военной операции.

«Не меньше десяти “Гераней” и около десяти баллистических ракет, предположительно, “Искандеров”, накрыли цели в городе», — написал военкор.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что военные РФ нанесли удар по элитному подразделению Вооружённых сил Украины в Харьковской области.

Удар был нанесён в городе Изюм. ВС РФ ликвидировали десять единиц техники противника, а также не менее 50 украинских солдат.