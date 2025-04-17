Педиатр Прохоренко перечислил группы риска среди детей, у которых возможна анемия

Анемия у детей — довольно распространенное заболевание в периоды активного роста. Однако некоторые оказываются более подвержены этому состоянию. Важно уделить особое внимание профилактике и своевременной диагностике. Об этом в беседе с KP.RU рассказал педиатр Антон Прохоренко.
— В особой группе риска — недоношенные дети и дети с низкой массой тела при рождении, младенцы, получающие коровье молоко до 12 месяцев. Заболевание может развиться у подростков, особенно девочек после начала менструаций, — отметил врач.
Кроме того, анемия может развиваться у детей с неправильным питанием и вегетарианцев. К группе риска относятся также дети с хроническими заболеваниями ЖКТ и те, кто родился у матерей, страдавших от анемии во время беременности.
Как утверждает Прохоренко, точный диагноз можно поставить только после анализа крови. Для диагностики необходимо сдать общий анализ крови и биохимический анализ крови на ферритин.
— Однако есть особенность. Концентрация ферритина повышается на фоне любого воспаления, тем самым маскируя дефицит железа, поэтому важно оценить и другие показатели обмена железа: сывороточное железо, трансферрин, общую железосвязывающую способность сыворотки (ОЖСС), — уточнил эксперт.