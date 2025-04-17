Литва ввела новый запрет в пунктах пропуска на границе с Беларусью

В сообщении сказано, что правительство Литвы ввела запрет на пересечение границы с Беларусью через два работающих пункта пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони») и «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») на мотоциклах и мопедах.