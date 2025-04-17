Ричмонд
+10°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Литва ввела новый запрет в пунктах пропуска на границе с Беларусью

Литва объявила о новом запрете на границе с Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Литва ввела новый запрет в пунктах пропуска на границе с Беларусью. Подробности сообщили в правительстве Литвы, пишет ТАСС.

В сообщении сказано, что правительство Литвы ввела запрет на пересечение границы с Беларусью через два работающих пункта пропуска «Шальчининкай» (с белорусской стороны «Бенякони») и «Мядининкай» (с белорусской стороны «Каменный Лог») на мотоциклах и мопедах.

Решение было принято по причине возросшего проезда через границу на указанных транспортных средствах. Подчеркивается, то пересекать пункты пропуска возможно только на автомобилях.

Тем временем Литва собирается ввести механизм национальных санкций в отношении Беларуси.

Ранее мы узнали информацию о продлении контрактов в Беларуси в 2025: на какой срок, что изменится, льготы для предпенсионеров и мам в декрете, причины досрочного расторжения, компенсация.

Кстати, мы собрали, что можно и нельзя делать в Чистый четверг 17 апреля, когда вспоминают Тайную вечерю.