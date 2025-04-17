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Педиатр Прохоренко рассказал о профилактике анемии у детей

Врач Прохоренко: Богатая железом еда помогает избежать анемии у детей.

Источник: Комсомольская правда

Анемия — это не просто слабость и бледность. Это серьезное состояние, которое требует внимательного подхода, особенно у детей. Педиатр Антон Прохоренко рассказал, как предотвратить развитие железодефицитной анемии. Об этом эксперт рассказал сайту KP.RU.

— Основой профилактики анемии является питание. Должно быть регулярное поступление железа с едой. Главные его источники — это мясо и печень. На втором месте: яйца (особенно желток), морепродукты (мидии, устрицы, креветки, рыба), а также гречка, бобовые, гранаты, зелень (шпинат, укроп, петрушка). Но из растительных продуктов железо усваивается хуже (примерно 2−5% от общего количества в продукте) из-за наличия фитиновой кислоты и фосфатов, которые связывают железо и мешают его усвоению, — объяснил эксперт.

Если анемия все же возникла, просто питаться полезными продуктами будет недостаточно. Железодефицитная анемия лечится только препаратами железа.

— Никакие витамины, гематоген, свекла, яблоки, гранаты или гречка сами гемоглобин не поднимут, если у ребенка уже есть дефицит (но все эти продукты полезны и нужны! Просто не воспринимайте их как лекарство — Прим. Ред.), — добавил педиатр.

Важно своевременно обратиться к врачу для правильного лечения, которое займет не меньше трех месяцев, чтобы не допустить рецидива болезни.