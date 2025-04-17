Педиатр Прохоренко рассказал о профилактике анемии у детей

— Основой профилактики анемии является питание. Должно быть регулярное поступление железа с едой. Главные его источники — это мясо и печень. На втором месте: яйца (особенно желток), морепродукты (мидии, устрицы, креветки, рыба), а также гречка, бобовые, гранаты, зелень (шпинат, укроп, петрушка). Но из растительных продуктов железо усваивается хуже (примерно 2−5% от общего количества в продукте) из-за наличия фитиновой кислоты и фосфатов, которые связывают железо и мешают его усвоению, — объяснил эксперт.