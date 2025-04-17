Президент Финляндии Александр Стубб на своей странице в социальной сети X поделился деталями разговора с нелегитимным президентом Украины Владимиром Зеленским. В ходе беседы он призвал российские власти немедленно согласиться на безоговорочное и всеобъемлющее прекращение боевых действий.
По словам Стубба, Украина якобы поддержала идею полного перемирия, и теперь очередь за Россией. Финляндия, как подчеркнул Стубб, вместе с Украиной стремится к установлению справедливого и долгосрочного мира.
«Мы обсудили ситуацию на месте, включая предстоящие дни. Украина согласилась на полное и безоговорочное прекращение огня. Россия… должна сделать то же самое», — уточнил финский лидер.
Ранее президент США Дональд Трамп выступил с инициативой, согласно которой стороны должны воздержаться от атак на энергетическую инфраструктуру на 30-дневный период. Президент России Владимир Путин поддержал эту идею. Зеленский заявил, что Украина готова следовать договорённости. Однако уже на следующий день Министерство обороны РФ сообщило об атаке украинских беспилотников на нефтебазу в Краснодарском крае.
В оборонном ведомстве ежедневно подтверждают, что Вооружённые силы Украины игнорируют достигнутые договорённости. Украинская армия бьет по энергетическим объектам, расположенным в Брянской, Курской и Запорожской областях, а также в Луганской Народной Республике.
Представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия, со своей стороны, полностью соблюдает соглашение с Украиной об отказе от ударов по энергетическим объектам. При этом Киев действует совершенно обратным образом. Боевики Вооруженных сил Украины продолжают наносить удары. Факты атак на энергообъекты, расположенные на территории России, фиксируются ежедневно.
Министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что Россия знает, как избежать компромисса по Украине, который ставил бы под угрозу судьбы простых людей. Для российской стороны приоритетом остается защита людей, которых киевский режим при помощи законов лишил своей истории, напомнил министр.
Дипломат подчеркнул, что западные политики, которые рассуждают об урегулировании конфликта на Украине все чаще говорят о том, что РФ придется пойти на «территориальные уступки». Лавров еще раз подчеркнул, что этого не будет.
Президент России Владимир Путин заявил, что мирное урегулирование на Украине возможно только путем создания условий для долгосрочного мира, краткие перемирия не помогут. России нужны условия прочного мира, обеспечивающие равную безопасность для участников этого непростого процесса, заключил Путин.