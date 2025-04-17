От банкомата ни ногой: ловушка поджидает всех, кто снимает деньги с карты

Как только вы убедитесь, что деньги не были выданы, незамедлительно свяжитесь с банком. Вы можете позвонить по номеру, указанному на банкомате, или обратиться в службу поддержки банка через мобильное приложение или официальный сайт. Сообщите все детали инцидента, включая точное время, место и сумму, которая была списана.