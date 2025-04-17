От банкомата ни ногой: ловушка поджидает всех, кто снимает деньги с карты

Главное — действовать быстро и правильно, сообщает ИА DEITA.RU.
Если банкомат не выдал деньги сразу, не спешите уходить. Иногда бывает небольшая задержка, и деньги могут быть выданы с небольшим опозданием. Подождите несколько минут — это может помочь решить проблему без дополнительных действий.
Если деньги все еще не появились, зафиксируйте ситуацию на фото или видео. Сделайте снимок экрана банкомата, на котором видно время и сумму, списанную с вашего счета. Это станет важным доказательством при обращении в банк. Видеозапись или фотография ускорят процесс возврата средств.
Как только вы убедитесь, что деньги не были выданы, незамедлительно свяжитесь с банком. Вы можете позвонить по номеру, указанному на банкомате, или обратиться в службу поддержки банка через мобильное приложение или официальный сайт. Сообщите все детали инцидента, включая точное время, место и сумму, которая была списана.
Не позднее чем через 24 часа после инцидента подайте в банк официальную письменную претензию. В заявлении укажите дату, время, место происшествия и приложите все собранные доказательства (фото или видео). Банк обязан рассмотреть ваш случай и провести инкассацию, чтобы проверить, были ли средства списаны неправомерно.
Если в результате проверки будет установлено, что банкомат ошибочно списал деньги, но не выдал их, средства вернут на ваш счет в кратчайшие сроки. Обычно процесс восстановления занимает от нескольких дней до недели.
Если при инкассации банк не обнаружит излишне списанных средств и вы не сможете решить вопрос мирным путем, следующим шагом будет обращение в суд. В качестве доказательства предоставьте записи с видеокамер банкомата и другие материалы, подтверждающие факт списания денег.
Если банкомат «проглотил» вашу карту, не теряйте времени. Немедленно заблокируйте карту через мобильное приложение или позвонив в горячую линию банка. Затем обратитесь в ближайшее отделение вашего банка для оформления возврата карты. Если карта не была возвращена, вам придется заказать новую.
Ситуации с банкоматами могут быть неприятными, но следуя этим простым шагам, вы сможете вернуть свои средства. Будьте внимательны и действуйте оперативно, чтобы минимизировать возможные неудобства, пишет портал PNZ.