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Волочкова перестала платить за коммуналку

С российской балерины Анастасии Волочковой взыскали задолженность по платежам за ЖКХ. Такое решение вынес московский суд.

Балерина не платила за коммуналку длительное время.

С российской балерины Анастасии Волочковой взыскали задолженность по платежам за ЖКХ. Такое решение вынес московский суд.

«Вынесен судебный приказ о взыскании задолженности», — передают РИА Новости решение суда. Иск на Волочкову поступил от товарищества собственников жилья.

Решение об этом было вынесено 14 апреля. Точная сумма долга балерины не уточняется.

Ранее Волочкова рассказывала, что зарабатывает больше миллиона рублей в месяц. Накопления она инвестирует в собственные проекты.