Река Тумнин в Хабаровском крае грозит выйти из берегов

Главное управление МЧС России по Хабаровскому краю на основе прогнозов метеорологов предупреждает жителей Ванинского района о возможном подъёме уровня воды в реке Тумнин в ближайшие два дня. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», в результате таяния снега уровень может достичь отметки 450 сантиметров, что подпадает под определение «неблагоприятного явления».
Спасатели рекомендуют местным жителям оперативно заняться очисткой от мусора водосбросных канав на территории своих домовладений, а также заранее поднять ценные вещи на вторые этажи или чердаки. Кроме того, необходимо заготовить мостки, доски и опоры к ним для обустройства подходов к постройкам на подтапливаемых участках. Нужно также подготовить документы, личные вещи и имущество, необходимых в случае эвакуации.
В качестве превентивных мер нужно создать уплотнения в притворах дверей и окнах подвальных, цокольных и первых этажей, и закрыть вентиляционные отверстия, через которые в жилища может проникнуть вода. На случай возникновения чрезвычайной ситуации необходимо подготовить рюкзаки с документами, тёплыми вещами, двухсуточным запасом продуктов и воды, зарядными устройствами, фонарями и лекарствами.
Напомним, что сотрудники МЧС продолжают следить за прохождением весеннего паводка на реке Хор в районе имени Лазо, где в настоящее время продолжается ледоход. Ранее из-за подъёма реки в посёлке был подтоплен один участок, но сейчас он освободился от воды. При этом уровень водоёма продолжает снижаться. Спасатели ведут наблюдение за возможным образованием ледовых заторов, а также находятся в готовности при необходимости оказать помощь людям.