Река Тумнин в Хабаровском крае грозит выйти из берегов

Напомним, что сотрудники МЧС продолжают следить за прохождением весеннего паводка на реке Хор в районе имени Лазо, где в настоящее время продолжается ледоход. Ранее из-за подъёма реки в посёлке был подтоплен один участок, но сейчас он освободился от воды. При этом уровень водоёма продолжает снижаться. Спасатели ведут наблюдение за возможным образованием ледовых заторов, а также находятся в готовности при необходимости оказать помощь людям.