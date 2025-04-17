Еще один город в Челябинской области завершает отопительный сезон

Ранее сообщалось, что в Копейске отопление отключат 30 апреля. «Руководствуясь благоприятным прогнозом погоды, глава города подписала распоряжение о прекращении подачи тепла с 30 апреля», — сообщили в мэрии. Там отметили, что отопление отключат одновременно во всех объектах жилого фонда и учреждениях социального назначения.