И отрабатывать две недели не нужно: самые выгодные способы увольнения с работы

Не все россияне подходят к собственному увольнению с работы грамотно и зря. Есть несколько способов распрощаться с работодателем с выгодой для себя. Один из таких способов — уйти в отпуск с последующим увольнением. Об этом в интервью RT рассказала Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».
Чаще всего россияне пишут заявление на увольнение по собственному желанию с двухнедельной отработкой. Она начинается со следующего дня после написания заявления. Сократить этот срок можно лишь полюбовно договориться с работодателем, если новое место работы необходимо выйти срочно.
Отработка по закону не требуется, если работник поступил в учебное заведение, уходит на пенсию или призывается в армию. Основанием для отмены отработки могут быть и другие уважительные причины, подтвержденные документально.
«Одним из способов выгодно уволиться может быть отпуск с последующим увольнением (ст. 127 ТК России). В этом случае последним рабочим днём будет считаться последний день отпуска, а значит, работник получит отпускные и зарплату за отработанное время», — отметила Санина.
Вариант хорош для тех, у кого к моменту увольнения накопилось много неиспользованных отпускных дней. Если же человек увольняется с отработкой, работодатель должен выплатить ему компенсацию за неиспользованный отпуск.
Сотруднику, проработавшему не менее 11 месяцев, но не более года, полагается компенсация за полный рабочий год, добавила эксперт.
Ранее сайт KP.RU вычислил, как продлить майские праздники за счет отпуска и поменьше потерять в деньгах. Однако журналисты предупредили, у разных вариантов есть как плюсы, так и минусы.
Также эксперты раскрыли, в каком месяце выгоднее всего уходить в отпуск в 2025 году. В этом вопросе главное учитывать, что зарплата и отпускные рассчитываются совершенно по разным схемам.
Зарплата рассчитывается по числу фактически отработанных рабочих дней. А отпускные — по числу календарных дней (то есть с учетом суббот и воскресений — не учитываются только нерабочие праздничные дни вроде 8 марта).