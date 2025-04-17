И отрабатывать две недели не нужно: самые выгодные способы увольнения с работы

Не все россияне подходят к собственному увольнению с работы грамотно и зря. Есть несколько способов распрощаться с работодателем с выгодой для себя. Один из таких способов — уйти в отпуск с последующим увольнением. Об этом в интервью RT рассказала Юлия Санина, директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру».