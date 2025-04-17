ХК «Динамо-Минск» одержал крупнейшую победу в истории клуба в КХЛ со счетом 8:0

Хоккейный клуб «Динамо-Минск» одержал крупнейшую победу в истории клуба в плей-офф Континентальной хоккейной лиги, разгромив челябинский «Трактор» со счетом 8:0, передает БелТА.
Сообщается, что третий матч состоялся 16 апреля на льду «Минск-Арены» и стал первым истории клуба домашним матчем четвертьфинала Кубка Гагарина. Хоккеисты первый период начали резво. Он завершился со счетом 3:0.
Во время второго периода хоккеисты минского «Динамо» лишь увеличили разрыв. Так Виталий Пинчук реализовал большинство. Еще по одной шайбе реализовали Крис Тирни, Даниил Липский. Игра против челябинского «Трактора» завершилась со счетом 8:0. Таким образом «Динамо-Минск» побило рекорд клуба по самой крупной победе за все время выступлений в КХЛ. Следующая игра состоится в пятницу, 18 апреля в «Минск-Арене».
Напомним, что 12 апреля минское «Динамо» проиграло «Трактору» в четвертьфинале Кубка Гагарина, пропустив три шайбы на последней минуте.
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