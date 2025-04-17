ХК «Динамо-Минск» одержал крупнейшую победу в истории клуба в КХЛ со счетом 8:0

Во время второго периода хоккеисты минского «Динамо» лишь увеличили разрыв. Так Виталий Пинчук реализовал большинство. Еще по одной шайбе реализовали Крис Тирни, Даниил Липский. Игра против челябинского «Трактора» завершилась со счетом 8:0. Таким образом «Динамо-Минск» побило рекорд клуба по самой крупной победе за все время выступлений в КХЛ. Следующая игра состоится в пятницу, 18 апреля в «Минск-Арене».