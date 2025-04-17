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Цены на яйца подскочили в некоторых магазинах Иркутска

В одной из торговых сетей ценник подскочил на 11%

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Цены на куриные яйца поднялись в Иркутске. Как сообщает издание «Байкал 24», произошло это с грядущим церковным праздником — Пасхой.

— Согласно данным Иркутскстата, в начале 2025 года цены на куриные яйца начали снижаться. В декабре 2024 года средняя цена за десяток составляла 127 рублей, в январе она снизилась на рубль, а в марте опустилась до 111 рублей, — говорится в сообщении.

Кстати, самые дешевые яйца были обнаружены в региональной сети супермаркетов. Там цена за десяток в среднем составляет 117 рублей. К слову, это на 6% дешевле, чем в 2024 году.

У местного производителя десяток куриных яиц можно купить от 100 до 147 рублей. А вот в гипермаркете цены чуть выше — 131 рубль. А в одной из торговых сетей ценник подскочил на 11%. Стоимость десятка увеличилась до 133 рублей.