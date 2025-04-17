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Приморцы стали чаще искать работу в марте: лидируют резюме от рабочих и продавцов

В Приморье вдвое вырос интерес к поиску работы.

Источник: Freepik

Жители Приморского края стали значительно активнее искать работу — в марте 2025 года на платформе hh.ru было размещено и обновлено более 55 тысяч резюме, что вдвое превышает показатели начала года. Об этом сообщили в пресс-службе портала по трудоустройству.

«Особенно вырос интерес к автомобильной сфере (+ 112%), транспорту и логистике (+ 72%), обслуживающему персоналу (+ 67%) и туризму (+ 63%)», — уточнили аналитики hh.ru.

Наибольшая доля резюме приходится на рабочие профессии, а также специалистов по продажам и клиентскому обслуживанию — по 18% от общего количества. Еще 17% резюме оставили соискатели в сфере транспорта и логистики, 16% — в области обслуживания, и 12% — в строительстве.

На рынке труда сохраняется высокий спрос на менеджеров по продажам: при 1,1 тысячи резюме на такие должности работодатели разместили более 12,8 тысячи вакансий. Также востребованы продавцы, водители, бухгалтеры и кладовщики.

В то же время в регионе сохраняется острый кадровый дефицит среди врачей, поваров, слесарей и электромонтажников. Самый высокий уровень конкуренции зафиксирован среди администраторов — на одну вакансию приходится почти 10 резюме.