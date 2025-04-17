Ресторатор пояснил, почему рестораны стали ограничивать время за столиками

«Да, многие рестораны так делают, потому что экономика ресторана срастется, если они за один столик за вечер сделают минимум три посадки. Иначе они не заработают ничего. Некоторые гости, к сожалению, рассматривают это как оскорбление. Но это делается в том числе для того, чтобы сдержать рост цен на блюда», — сказал Левицкий на вопрос о том, с чем связано участившееся в Москве в последнее время ограничение столиков до 2−2,5 часов.