Певица Слава захотела выйти замуж за Петросяна

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что юмористу Евгению Петросяну нужно расстаться с супругой и жениться на ней или ее старшей сестре. Видео, на котором артистка выдвигает свои предложения, она опубликовала в соцсети Instagram*.
«Ему швабру надо бросать и жениться на нас, потому что мы по возрасту подходим», — сказала певица.
Славе сейчас 44 года, жене Петросяна Татьяне Брухуновой — 36 лет, а самому юмористу — 79. Сланевская два года назад рассталась с 72-летним (на сегодняшний день) бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым была в отношениях больше 18 лет.
К слову, на днях в медиапространстве появилась информация о том, что Петросяну потребовалась экстренная медицинская помощь, однако Брухунова опровергла эти сообщения.
* Владелица соцсети, компания Meta, внесена в России в список террористических и экстремистских организаций, а ее деятельность запрещена в стране.