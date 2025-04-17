Певица Слава захотела выйти замуж за Петросяна

Славе сейчас 44 года, жене Петросяна Татьяне Брухуновой — 36 лет, а самому юмористу — 79. Сланевская два года назад рассталась с 72-летним (на сегодняшний день) бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым была в отношениях больше 18 лет.