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Певица Слава захотела выйти замуж за Петросяна

Артистка предложила юмористу жениться на ней или ее старшей сестре.

Российская певица Слава (Анастасия Сланевская) заявила, что юмористу Евгению Петросяну нужно расстаться с супругой и жениться на ней или ее старшей сестре. Видео, на котором артистка выдвигает свои предложения, она опубликовала в соцсети Instagram*.

«Ему швабру надо бросать и жениться на нас, потому что мы по возрасту подходим», — сказала певица.

Славе сейчас 44 года, жене Петросяна Татьяне Брухуновой — 36 лет, а самому юмористу — 79. Сланевская два года назад рассталась с 72-летним (на сегодняшний день) бизнесменом Анатолием Данилицким, с которым была в отношениях больше 18 лет.

К слову, на днях в медиапространстве появилась информация о том, что Петросяну потребовалась экстренная медицинская помощь, однако Брухунова опровергла эти сообщения.

* Владелица соцсети, компания Meta, внесена в России в список террористических и экстремистских организаций, а ее деятельность запрещена в стране.