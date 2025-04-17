Стали известны причины смерти 39-летней звезды комедий «Евротур» и «Сплетницы» Мишель Трахтенберг

В 11 лет Мишель получила главную роль в фильме «Шпионка Хэрриет», который стал первым кинопроектом детского канала Nickelodeon. В 2010-х карьера Мишель пошла на спад. После роли в сериале «Сплетница», где она играла подругу главной героини, актриса почти исчезла с экранов. Ее фильмография пополнилась лишь несколькими малозаметными проектами. Исключением стал фильм «Убийство Кеннеди» от National Geographic, где Мишель сыграла Марину Освальд, жену убийцы президента Кеннеди. Актриса сама предложила себя на эту роль, подчеркнув, что свободно говорит по-русски.