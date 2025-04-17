Стали известны причины смерти 39-летней звезды комедий «Евротур» и «Сплетницы» Мишель Трахтенберг

Офис судебно-медицинской экспертизы Нью-Йорка официально подтвердил причину смерти американской актрисы Мишель Трахтенберг. Согласно данным, полученным телеканалом NBC, 39-летняя звезда скончалась 26 февраля от осложнений, вызванных диабетом.
«Актриса Мишель Трахтенберг умерла от осложнений, вызванных диабетом», — говорится в публикации.
Трахтенберг, известная по ролям в фильме «Евротур» и сериалах «Сплетница» и «Баффи — истребительница вампиров», незадолго до смерти перенесла операцию по пересадке печени. Анонимный источник подтвердил NBC этот факт, однако точная связь между трансплантацией и летальным исходом не уточняется.
Ранее издание New York Post со ссылкой на осведомлённые источники сообщало о возможном отторжении пересаженного органа. При этом полиция сразу заявила, что смерть актрисы не носит подозрительного характера. Позже газета отмечала, что точная причина смерти могла остаться неопределённой из-за отказа семьи от проведения вскрытия. Уточняется, что родственники актрисы отказались от вскрытия по религиозным причинам. Близкие звезды голливудского кино решили, что причина смерти должна быть неустановленной.
Окончательное заключение медицинских экспертов поставило точку в этом вопросе, подтвердив диабетические осложнения как основную причину трагического исхода.
Напомним, утром в среду, 26 февраля, в 51-этажном роскошном жилом комплексе в Южном районе Центрального парка Манхэттен Трахтенберг мертвой нашла ее мать.
Трахтенберг родилась 11 октября 1985 года в Нью-Йорке в семье евреев-иммигрантов. Ее отец, Микаэль, был родом из Германии, а мать, Лана, — из Одессы, где, по слухам, работала актрисой в кукольном театре. Карьера Мишель началась рано: уже в трехлетнем возрасте она снялась в рекламе моющего средства, а позже появилась в более чем ста рекламных роликах.
В 11 лет Мишель получила главную роль в фильме «Шпионка Хэрриет», который стал первым кинопроектом детского канала Nickelodeon. В 2010-х карьера Мишель пошла на спад. После роли в сериале «Сплетница», где она играла подругу главной героини, актриса почти исчезла с экранов. Ее фильмография пополнилась лишь несколькими малозаметными проектами. Исключением стал фильм «Убийство Кеннеди» от National Geographic, где Мишель сыграла Марину Освальд, жену убийцы президента Кеннеди. Актриса сама предложила себя на эту роль, подчеркнув, что свободно говорит по-русски.