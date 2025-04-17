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Более полусотни улиц Краснодара обесточат 17 апреля

Сегодня, 17 апреля, жителей Краснодара вновь ждут массовые отключения электроэнергии. Об этом предупредила ЕДДС города.

Источник: Новая Кубань

В период с 9:00 до 12:00 будет ограничена подача электричества по адресам: ул. Почтовая, 34, 55; ул. Фадеева 13−27, 19−27, 6−10; ул. Краевая 18−24,13−15; ул. Мачуги, 51−67, 14−38.

С 9:00 до 17:00 без света останутся следующие улицы: ул. Красная, 93, 103, 103/А; ул. Тульская 18−36, 29, 11−23; ул. Киевская, 45, 55−103, 72−96; ул. Киевский пр. 2−12, 1−9; ул. Минская, 111−117; ул. Смоленская 1−19, 2−44; ул. Длинная, 94; ул. Витебская 71−83; ул. Рашпилевская, 102, 127, 147; ул. Пашковская, 71; ул. Российская, 794; ул. 1 Мая, 160, 164/б; ул. Витебская, 71/1; ул. Роз 3, 14−62; ул. Ставропольская 306−338; ул. Новокубанский пер. 6−20,3−15; ул. Пинская 2−44, 1−41; ул. Ростовское шоссе, 56; ул. Дачная, 1−29, 2−108, 416−514, 145−171; ул. 40 лет Победы, 148, 154−168;ул. Лесопарковая, 11; ул. Красных Партизан, 81; ул. Средняя 17−25, 10−38, 29−45; ул. Троицкая, 263; ул. Тюляева, 5; ул. Кубанская 1−45, 2−50, 47−69; ул. Стасова 2−10,1−35, 21, 141, 143; ул. Зарой Стасова 2−18, 1−17; ул. Бургасская, 31; ул. Репина, 3, 5; ул. Циолковского, 5, 5/1, 7, 9; ул. Можайского, 55; ул. Дзержинского, 64/2

Также с 13:00 до 17:00 обесточат дома, расположенные по адресам: ул. Гидростроителей, 20, 22, 24; ул. Колхозная, 65, 69; ул. Деповская, 9−19, 43−59, 4−42; ул. Осипенко 69; ул. Пугачева 25−69, 18−28, 38−76; ул. Майкопская 87−97,86−98; ул. Деповский пр., 10, 13; ул. Майкопская, 70,71−79, 85, 99; ул. Октябрьская, 1, 13−23; ул. Красина, 5, 25; ул. Гидростроителей, 20, 22, 24; ул. Сормовская, 112, 114, 116/1, 116/2; ул. Степная 76−80, 82−86, 77−85; ул. Димитрова, 79.