Telegraph: Британия поддержала бы ФРГ в поставках Taurus Украине

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев добавил, в свою очередь, если ФРГ решит поставить ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus, то это не приведет к каким-либо изменениям на передовой. Оно лишь будет означать «новое качество» в отношениях России и Германии.