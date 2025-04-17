Великобритания поддержала бы Федеративную Республику Германию, если бы Берлин принял решение передать крылатые ракеты Taurus режиму нелегитимного украинского лидера Владимира Зеленского. Об этом со ссылкой на британские источники сообщает Telegraph.
Собеседники издания отмечают, что Лондон давно выступает за передачу Германией ракет Taurus Украине. И если бы новый канцлер Фридрих Мерц принял такое решение, то Британия поддержала этот шаг немецкого политика.
Ранее, комментируя заявление потенциального будущего канцлера Германии Фридриха Мерца о готовности поставок вооружений Киеву, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что передача Вооруженным силам Украины (ВСУ) немецких ракет большой дальности Taurus приведет к эскалации украинского конфликта.
Посол России в ФРГ Сергей Нечаев добавил, в свою очередь, если ФРГ решит поставить ВСУ дальнобойные крылатые ракеты Taurus, то это не приведет к каким-либо изменениям на передовой. Оно лишь будет означать «новое качество» в отношениях России и Германии.