Чего ждать после ночного шторма: прогноз магнитных бурь на 18 апреля

Ученые ожидают спокойную геомагнитную обстановку 18 апреля.
В апреле магнитосфера Земли то и дело устраивала сюрпризы метеозависимым людям. За последний месяц магнитные бури регулярно обрушивались на планету — последний на сегодняшний день шторм произошел 17 апреля, из-за чего над всей Россией появились зоны полярных сияний. О том, чего ждать от магнитосферы 18 апреля 2025 года — в материале URA.RU.
Солнечная активность в апреле 2025.
По информации ученых из Лаборатории солнечной активности ИКИ и ИСФЗ, на Солнце наступило временное затишье. В настоящий момент вспышек на звезде не наблюдается, а индекс солнечной активности эксперты оценивают в 4.8 баллов из 10.
Магнитные бури 18 апреля.
Прогноз магнитных бурь на ближайший месяцФото: Лаборатория солнечной активности.
По прогнозам ученых, после внезапного шторма 17 апреля магнитосфера Земли вернется в спокойное состояние. Эксперты ожидают «зеленый» уровень геомагнитной активности с вероятностью в 49%. Шанс возмущений магнитосферы оценивается в 35%, а возможность магнитной бури — в 16%.
Прогноз магнитных бурь на месяц.
В апреле 2025 года ученые ожидают еще две магнитные бури: 22 и 24 апреля уровень возбужденности магнитосферы Земли поднимется до «красных» значений. 21 и 25 апреля геомагнитная активность окажется повышенной, но не настолько сильной, чтобы ее ощущали метеозависимые люди.
В мае магнитные бури прогнозируются уже в самом начале месяца. «Красный» уровень магнитосферы ожидается 2, 5, 6 и 7 числа, а «оранжевый» — 1, 8 и 10 числа. При этом обстановка может измениться, поэтому метеозависимым людям лучше регулярно проверять прогноз магнитных бурь на ближайшие несколько дней.
Что делать метеозависимым людям.
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Из-за магнитных бурь к врачам регулярно обращается огромное количество человек. Чаще всего метеозависимыми оказываются люди после 50 лет, страдающие от хронических заболеваний, проблем с сердцем и давлением. По подсчетам медиков, примерно 30% населения Земли ощущают изменения в магнитосфере.
Несмотря на распространенность проблемы, никаких лекарств от метеозависимости еще не изобрели. Тем не менее, у врачей совет, как перестать чувствовать магнитные бури — начать вести здоровый образ жизни. Если человек откажется от вредных привычек, нормализует режим сна, начнет правильно питаться и регулярно заниматься спортом, то тонус организма повысится, и он перестанет ощущать изменения геомагнитной активности.
Но если магнитные бури по-прежнему влияют на самочувствие несмотря на здоровый образ жизни, то лучше всего обратиться в больницу. Терапевт поможет определить, не является ли метеозависимость симптомом хронического заболевания.