Чего ждать после ночного шторма: прогноз магнитных бурь на 18 апреля

Несмотря на распространенность проблемы, никаких лекарств от метеозависимости еще не изобрели. Тем не менее, у врачей совет, как перестать чувствовать магнитные бури — начать вести здоровый образ жизни. Если человек откажется от вредных привычек, нормализует режим сна, начнет правильно питаться и регулярно заниматься спортом, то тонус организма повысится, и он перестанет ощущать изменения геомагнитной активности.