В Ростове-на-Дону синоптики обещают до +23 градусов

В четверг, 17 апреля, утром в Ростове-на-Дону синоптики обещают +12 градусов. В дневное время в город придет настоящее лето, столбики термометров покажут до +23 градусов. К вечеру в городе станет прохладнее всего на несколько градусов. Температура воздуха все равно останется комфортной для неспешных прогулок.