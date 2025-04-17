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В Ростове-на-Дону синоптики обещают до +23 градусов

Синоптики рассказали, какая погода будет в Ростове 17 апреля.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону под конец рабочей недели ожидается теплая и солнечная погода. Прогноз опубликовали специалисты Гисметео.

В четверг, 17 апреля, утром в Ростове-на-Дону синоптики обещают +12 градусов. В дневное время в город придет настоящее лето, столбики термометров покажут до +23 градусов. К вечеру в городе станет прохладнее всего на несколько градусов. Температура воздуха все равно останется комфортной для неспешных прогулок.

Ветер в городе ожидается восточный. Его порывы достигнут максимум пяти метров в секунду.