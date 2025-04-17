Власти США отменили гранты Гарвардскому университету на более чем $2,7 млн

Кроме того, в министерстве напомнили, что ранее поступило предложение пересмотреть безналоговый статус указанного вуза. Глава DHS Кристи Ноэм также потребовала предоставить до 30 апреля подробные отчеты о нарушениях со стороны иностранцев, имеющих студенческие визы для обучения в Гарвардском университете.