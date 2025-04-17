Власти США отменили гранты Гарвардскому университету на более чем $2,7 млн

Министерство внутренней безопасности США (DHS) аннулировало два гранта для Гарвардского университета на общую сумму более $2,7 млн, сообщается на сайте ведомства.
Отмечается, что решение последовало за распоряжением главы Белого дома Дональда Трампа заморозить федеральное финансирование этого учебного заведения. Университет должен был получить $2,2 млрд.
Кроме того, в министерстве напомнили, что ранее поступило предложение пересмотреть безналоговый статус указанного вуза. Глава DHS Кристи Ноэм также потребовала предоставить до 30 апреля подробные отчеты о нарушениях со стороны иностранцев, имеющих студенческие визы для обучения в Гарвардском университете.
В случае, если эта информация не поступит в срок, иностранных граждан, принятых заведением, исключат из программы по обмену (SEVP).
Напомним, ранее Гарвардский университет получил требования от управления общих служб (GSA) США, министерств здравоохранения и образования страны, которые обратились к вузу в рамках борьбы с «разгулом антисемитизма и левой идеологией» в университетских кампусах.