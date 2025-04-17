Прокуратура восстановила безопасность на дорогах Новосибирска

В ходе проверки, проведенной совместно с ГИБДД, было выявлено отсутствие дорожной разметки и необходимых знаков, таких как «Главная дорога», «Дети» и «Уступи дорогу» в шести муниципальных образованиях, рассказали в пресс-службе.