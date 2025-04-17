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Прокуратура восстановила безопасность на дорогах Новосибирска

В ходе проверки было выявлено отсутствие дорожной разметки и необходимых знаков.

Источник: Комсомольская правда

Прокуратура Доволенского района Новосибирской области добилась устранения нарушений безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

В ходе проверки, проведенной совместно с ГИБДД, было выявлено отсутствие дорожной разметки и необходимых знаков, таких как «Главная дорога», «Дети» и «Уступи дорогу» в шести муниципальных образованиях, рассказали в пресс-службе.

Главы поселений получили представления прокуратуры, а также были возбуждены административные дела по статье 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог»).

На данный момент дорожные знаки установлены, а прокуратура продолжает контролировать устранение оставшихся нарушений.