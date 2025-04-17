Прокуратура восстановила безопасность на дорогах Новосибирска

Прокуратура Доволенского района Новосибирской области добилась устранения нарушений безопасности дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.
В ходе проверки, проведенной совместно с ГИБДД, было выявлено отсутствие дорожной разметки и необходимых знаков, таких как «Главная дорога», «Дети» и «Уступи дорогу» в шести муниципальных образованиях, рассказали в пресс-службе.
Главы поселений получили представления прокуратуры, а также были возбуждены административные дела по статье 12.34 КоАП РФ («Несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании дорог»).
На данный момент дорожные знаки установлены, а прокуратура продолжает контролировать устранение оставшихся нарушений.