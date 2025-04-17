В Приморье в партии краба выявили повышенное содержание мышьяка

15 апреля Приморский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «НЦБРП» подтвердил превышение уровня содержания мышьяка в партии живого краба-стригуна. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.
46,9 тонны краба добыло приморское предприятие в Западно-Сахалинской подзоне. Инспектор Россельхознадзора отобрал пробы.
Исследования показали несоответствие предельно допустимого значения массовой доли мышьяка. Она превышала норму более чем в 2 раза. Экспертиза выявила 11,66 мг/кг, в норме же эта цифра должна быть не более 5 мг/кг.
Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора готовит информационное письмо владельцу партии с результатами лабораторных исследований.