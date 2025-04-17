Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приморье в партии краба выявили повышенное содержание мышьяка

Мышьяка в крабах было в два раза больше допустимой нормы.

Источник: Управление Россельхознадзора по Приморскому краю

15 апреля Приморский филиал подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «НЦБРП» подтвердил превышение уровня содержания мышьяка в партии живого краба-стригуна. Об этом пишет «КП — Дальний Восток» со ссылкой на пресс-службу регионального надзорного ведомства.

46,9 тонны краба добыло приморское предприятие в Западно-Сахалинской подзоне. Инспектор Россельхознадзора отобрал пробы.

Исследования показали несоответствие предельно допустимого значения массовой доли мышьяка. Она превышала норму более чем в 2 раза. Экспертиза выявила 11,66 мг/кг, в норме же эта цифра должна быть не более 5 мг/кг.

Приморское межрегиональное управление Россельхознадзора готовит информационное письмо владельцу партии с результатами лабораторных исследований.