Участок уфимской улицы Авроры закроют для транспорта

Сегодня днем, 17 апреля, в Уфе введут ограничения движения на улице Авроры. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.
С 14:00 до 23:00 полностью перекроют участок от улицы Степана Кувыкина до 1-ой Кронштадской. Ограничение, как утверждают власти, связано с укладкой верхнего слоя асфальта.
Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.
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