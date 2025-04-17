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Участок уфимской улицы Авроры закроют для транспорта

В Уфе на 9 часов перекроют улицу Авроры.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня днем, 17 апреля, в Уфе введут ограничения движения на улице Авроры. Об этом рассказала пресс-служба городской администрации.

С 14:00 до 23:00 полностью перекроют участок от улицы Степана Кувыкина до 1-ой Кронштадской. Ограничение, как утверждают власти, связано с укладкой верхнего слоя асфальта.

Власти города просят жителей гостей столицы Башкирии заранее планировать свои поездки.

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