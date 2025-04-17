Россияне перешли с боярышника на антидепрессанты

«В январе-феврале 2025 года по всей РФ фармрозницей продано 10 млн флаконов спиртовых настоек — это меньше на 11,3% год к году», — приводит «Коммерсант» исследования аналитиков. По их данным, продажи антидепрессантов принесли аптечным сетям 2,8 миллиарда рублей только за февраль 2025 года. Было реализовано больше трех миллионов упаковок. Это рекорд за последние пять лет.