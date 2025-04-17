Россияне перешли с боярышника на антидепрессанты

Продажи аптечных настоек упали из-за снижения спроса со стороны россиян в пользу антидепрессантов.
Продажи в российских аптеках боярышника, пустырника и валериана снизились за два первых месяца 2025 года, а вот количество проданных антидепрессантов наоборот выросло. Об этом сообщили в аналитической компании DSM Group.
«В январе-феврале 2025 года по всей РФ фармрозницей продано 10 млн флаконов спиртовых настоек — это меньше на 11,3% год к году», — приводит «Коммерсант» исследования аналитиков. По их данным, продажи антидепрессантов принесли аптечным сетям 2,8 миллиарда рублей только за февраль 2025 года. Было реализовано больше трех миллионов упаковок. Это рекорд за последние пять лет.
Вероятная причина уменьшения объемов приобретения аптечных настоек заключается в сокращении ассортимента данных товаров. Это обусловлено снижением производства сырья в России, что, в свою очередь, влияет на предложение продукции. Свою роль играет и резкое повышение акцизов на этиловый спирт.
Ранее ученые из американского Института Солка заявили, что антидепрессанты могут защитить от сепсиса и инфекций. К такому выводу исследователи пришли, проведя опыты на мышах.