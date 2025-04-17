Сломанный мост прервал транспортное сообщение с хабаровским посёлком

— Из-за воздействия тяжёлого транспорта был частично разрушен настил деревянного моста через реку Золотой Ключ. Движение грузового автотранспорта было ограничено. Легковые машины могли с осторожностью по нему проезжать, — рассказал корреспонденту нашего издания глава администрации района имени Лазо Александр Кох. — Я сейчас направляюсь к месту ремонта. Рабочие уже приступили к восстановлению конструкции. На время проведения работ полностью ограничено движение на подъезде к посёлку Сукпай. Объявление об этом мы разместили в социальных сетях. Ограничения ввели с запасом до 8 утра пятницы, 18 апреля. Однако надеемся, что завершить ремонт конструкции получится уже к вечеру четверга.