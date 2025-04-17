Сломанный мост прервал транспортное сообщение с хабаровским посёлком

Транспортное сообщение прервано с таёжным посёлком Сукпай в районе имени Лазо Хабаровского края. Он связан с дорожной сетью региона единственной грунтовой трассой. Проблемы возникли с мостом на 26 километре, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Из-за воздействия тяжёлого транспорта был частично разрушен настил деревянного моста через реку Золотой Ключ. Движение грузового автотранспорта было ограничено. Легковые машины могли с осторожностью по нему проезжать, — рассказал корреспонденту нашего издания глава администрации района имени Лазо Александр Кох. — Я сейчас направляюсь к месту ремонта. Рабочие уже приступили к восстановлению конструкции. На время проведения работ полностью ограничено движение на подъезде к посёлку Сукпай. Объявление об этом мы разместили в социальных сетях. Ограничения ввели с запасом до 8 утра пятницы, 18 апреля. Однако надеемся, что завершить ремонт конструкции получится уже к вечеру четверга.
Напомним, из Сукпая по этой трассе возят лес заготовители. Большегрузный транспорт в Хабаровском крае уже не раз становился причиной повреждения деревянных мостов, которые не рассчитаны на такой большой вес.
Так, в июле прошлого года на 228-м километре автомобильной дороги Селихино — Николаевск-на-Амуре между поселками Решающий и Де-Кастри произошло обрушение моста через реку Малые Курпунини. По нему пытался проехать слишком тяжёлый грузовик. А в сентябре 2024-го на той же автодороге из-за проезда большегрузов, превышающих допустимые нормы, разрушился мост через реку Дуй недалеко от посёлка Де-Кастри.