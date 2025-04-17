В Госдуме поддержали введение выходного дня после Пасхи

«Введение выходного дня после Пасхи было бы правильным решением. Единственное, что нужно не вводить дополнительный выходной день и закреплять его в Трудовом кодексе, а необходимо сделать это через перенос, которым пользуется правительство ежегодно. И через перенос можно было бы, сохраняя баланс рабочих/нерабочих дней и не перегружая экономику, все это реализовать», — передает слова Нилова NEWS.ru. По его словам, при принятии решения важно учитывать, что дата Пасхи меняется каждый год.