В Госдуме поддержали введение выходного дня после Пасхи

В России возможно введение выходного дня после Пасхи при условии, что он будет оформлен через перенос с другого дня. Об этом заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«Введение выходного дня после Пасхи было бы правильным решением. Единственное, что нужно не вводить дополнительный выходной день и закреплять его в Трудовом кодексе, а необходимо сделать это через перенос, которым пользуется правительство ежегодно. И через перенос можно было бы, сохраняя баланс рабочих/нерабочих дней и не перегружая экономику, все это реализовать», — передает слова Нилова NEWS.ru. По его словам, при принятии решения важно учитывать, что дата Пасхи меняется каждый год.
ЕАН сообщал, что в Екатеринбурге улицы в центре города перекроют для проведения общегородского крестного хода. Религиозное шествие пройдет на Пасху 20 апреля. Перекрытия будут кратковременными: с 16.00 до 18.00. Маршрут пасхального крестного хода будет традиционным. Точкой старта станет Свято-Троицкий кафедральный собор. Верующие пройдут по улицам Куйбышева, 8 Марта, Ленина, Царской до Храма на Крови. Ожидается, что в крестном ходе примут участие несколько тысяч верующих.