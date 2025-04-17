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Мертвую женщину обнаружили на месте горения травы в Омске

Дознаватели устанавливают причины инцидента.
Источник: Комсомольская правда

Около 6:30 в среду, 16 апреля, в Омске горели трава и вещи на улице Королева. На месте пожара — на двух квадратных метрах — обнаружили труп женщины. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

На опубликованном фото можно увидеть, что воспламенение произошло в небольшой кирпичной постройке со свободным доступом.

«Возгорание тушили 4 сотрудника министерства чрезвычайных ситуаций, задействовав единицу техники. Ликвидация открытого горения: 06:01», — говорится в сообщении.

В настоящее время дознаватели ведомства устанавливают причину и обстоятельства смертельного инцидента.

Ранее «КП Омск» рассказала, что в Демьяновке трое мужчин отмечали проводы в армию и сгорели заживо.