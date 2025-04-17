В Омске приставы освободили незаконно занятую автомобильную дорогу на Звездова

Когда мужчина не выполнил решение суда добровольно, судебные приставы применили меры принудительного исполнения. Было вынесено постановление о временном ограничении выезда должника за пределы России, а также взыскан исполнительский сбор. В итоге, после проверки, ГУФССП подтвердило фактическое исполнение судебного решения, и исполнительное производство завершено. Автомобильная дорога на улице Звездова полностью освобождена. Ранее мы писали, что недостроенный отель у омского Телецентра продадут за 36 миллионов рублей.