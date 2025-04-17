В Омске приставы освободили незаконно занятую автомобильную дорогу на Звездова

Судебные приставы Омска освободили участок автомобильной дороги на улице Звездова, незаконно занятый местным индивидуальным предпринимателем. Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по Омской области, мужчина самовольно захватил 259 квадратных метров муниципальной земли, прилегающей к его участку.
Предприниматель расширил свои владения, установив забор, который частично перекрывал проезжую часть. Несмотря на уведомление об освобождении территории, он проигнорировал требования Администрации. Суд встал на сторону истца, обязав предпринимателя демонтировать забор и освободить территорию в течение 14 дней.
Когда мужчина не выполнил решение суда добровольно, судебные приставы применили меры принудительного исполнения. Было вынесено постановление о временном ограничении выезда должника за пределы России, а также взыскан исполнительский сбор. В итоге, после проверки, ГУФССП подтвердило фактическое исполнение судебного решения, и исполнительное производство завершено. Автомобильная дорога на улице Звездова полностью освобождена. Ранее мы писали, что недостроенный отель у омского Телецентра продадут за 36 миллионов рублей.