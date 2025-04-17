В Камбодже 50 лет назад власть захватили красные кхмеры

«Но борцы за народное счастье были угрюмы и молчаливы. Причины этого горожанам были тогда непонятны, а через три недели начался погром. Это напоминало апокалипсис. Среди ночи солдаты врывались в квартиры спящих горожан, выгоняли их на улицы, при свете военных прожекторов в разные стороны (и навсегда!) растаскивали супругов и также навсегда отнимали у родителей их детей. Затем однополые колонны с повязками на глазах угонялись в сельскую местность за несколько переходов», — отмечал в дневнике философ Дмитрий Юразин.