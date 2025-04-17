Высокие цены на жилье и дорогая ипотека завершили формирование городского класса

На туман не надейтесь, время собственников ушло. Можно совершенно точно сказать, что сегодня завершается процесс формирования собственников городского жилья, далее эти квартиры будут наследными. По большому счету, процесс уже завершился, потому что жилье в новостроечных муравейниках под Москвой или Петербургом не считается столичным, так как его владельцы не пользуются медициной и соцгарантиями столиц. В Подмосковье еще транспортное сообщение с Москвой хорошее, а в Петербурге уже есть окраины, где работа в городе из-за транспортных проблем жителям «гетто» недоступна. Если мы пойдем по пути Запада, а мы уже им идем, то аренда с ипотекой скоро сравняются по платежам, потому что цены на аренду растут с ростом ипотеки. Ужесточится конкуренция за жизнь в городах, жилье станет неподъемным. Пример Германии или Франции — еще терпимый: там значительная часть горожан вне столиц все же может себе позволить отдельное жилье, хотя в Берлине уже распространено до глубокой старости арендовать комнату. Но думаю, с нашими ценами в столицах у нас будет скорее как в Лондоне, где значительный процент горожан всю жизнь живут в арендованной даже не квартире, а комнате. Мы не понимаем, что такое flatmates, соседи по квартире, после студенчества. Там это норма. Не только свое, а отдельное жилье в мегаполисе могут себе позволить избранные. В центре городов вообще будут жить только очень богатые или те, кто снимает вскладчину, то есть молодые, без детей. Рабочие из центра исчезнут, как и дворники и т.д. Труд этих людей вырастет в цене, т.к. в зарплаты будут включать дорогу до центра города и обратно или — высокая арендная плата за их жилье. В центре Лондона, Брюсселя, Берлина грязнее, чем на окраинах: дворникам там жить не по карману.