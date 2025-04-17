Как правильно говорить — «Христос воскресе!» или «Христос воскрес!»

Самое важное на Пасху — не просто сказать красивые слова, а прожить этот день по-христиански: с молитвой, добрыми делами и любовью к ближним. А если хотите пожелать что-то доброе — пусть это будет не формальность, а искреннее напутствие, вдохновленное верой, заключил священник отец Константин.