В Хабаровске макак Финик отстоял свою курочку

На обед у Финика — курочка, мандаринки, финики, яйца, орешки и сухарики с мёдом. Все угощения аккуратно разложены по коробочкам и баночкам, и макак, словно по-японски, виртуозно управлялся с угощением, ловко доставая лакомства лапами. А когда Кизил попытался приблизиться, Финик дал понять: «Мой обед — мои правила!».