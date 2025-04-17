В Хабаровске макак Финик отстоял свою курочку

В зоосаде Хабаровска снова оживлённо — главным героем дня стал макак по имени Финик, устроивший настоящий обеденный спектакль, — сообщает телеграм-канал Зоосад «Приамурский».
Пока его сосед Кизил терпеливо ждал своей очереди, Финик демонстрировал не только отличные манеры примата, но и крепкий характер.
На обед у Финика — курочка, мандаринки, финики, яйца, орешки и сухарики с мёдом. Все угощения аккуратно разложены по коробочкам и баночкам, и макак, словно по-японски, виртуозно управлялся с угощением, ловко доставая лакомства лапами. А когда Кизил попытался приблизиться, Финик дал понять: «Мой обед — мои правила!».
Работники зоосада отметили, что подобное поведение — часть иерархии среди приматов. Пока старший ест, младший терпеливо ждёт своей очереди. И Кизил, хоть и поглядывал на вкусности, строго придерживался правил.
— Финик — умница, ест аккуратно, из каждой баночки по чуть-чуть, — рассказали сотрудники зоосада. — А Кизил, хоть и помладше, знает: сейчас — не его время.
Посетители, ставшие свидетелями этой сценки, с улыбкой наблюдали за обедом макак, отмечая, что даже среди животных бывают свои обеденные традиции и уважение к личному пространству.